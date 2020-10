Maiolati, vaccinazione gratuita per gli ultra65enni | Password Magazine

MOIE – La Giunta comunale, tramite l’assessorato ai Servizi sociali, ha risposto all’appello delle associazioni Medici di Medicina generale della Media Vallesina “Sergio Cascia” e Medici della Vallesina ed i suoi Castelli in Rete. Un appello rivolto alle Amministrazioni del territorio, nei quali gli associati hanno lo studio medico, per concedere locali adeguati per effettuare le vaccinazione antinfluenzali gratuite a chi ne avesse diritto.

«Abbiamo ritenuto opportuno rispondere alla richiesta – spiega l’assessore ai Servizi sociali Beatrice Testadiferro – mettendo a disposizione la macchina comunale per organizzare al meglio una giornata di vaccinazioni, in uno spazio facilmente raggiungibile e dotato di parcheggi. Grazie alla sensibilità e alla preziosa collaborazione della sezione Avis di Moie, della delegazione di Castelplanio della Croce Rossa e della protezione civile di Maiolati Spontini potremo organizzare questa giornata, cui sono invitati tutti gli ultra65enni in cura dai medici che hanno aderito alla campagna». I medici che effettueranno la vaccinazione ai propri assistiti sono Raffaela Beccaceci, Valentina di Tizio, Laura Grassi, Chiara Ribechini, Bruno Borioni, Marta Dottori, Pier Francesco Pierucci, Giorgio Senesi e Domenico Starna.

L’appuntamento è per sabato 17 ottobre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 presso la sala comunale 6001 di Moie, in via Carducci 29. Nel rispetto delle norme anticovid, è necessario indossare la mascherina e mantenere il distanziamento.

L’associazione Avis Moie collaborerà nell’accoglienza delle persone, insieme alla Protezione civile comunale e alla Polizia municipale dell’Unione dei Comuni. La Croce Rossa delegazione di Castelplanio sarà presente alla giornata con i suoi volontari e un’ambulanza.