Maiolati, videoconferenza sul Covid in diretta sul canale Youtube del Comune | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – L’Amministrazione comunale presenta, in collaborazione con il format «Medicina per Me!», la videoconferenza dal titolo “Covid19: siamo sicuri di aver capito bene la gravità dell’emergenza?”, che potrà essere seguito in diretta sul canale YouTube del comune di Maiolati Spontini il prossimo venerdì 13 novembre alle ore 21.

Un incontro per approfondire, insieme con gli esperti e le autorità locali, lo stato dell’emergenza sanitaria in corso ma anche per confrontarsi e avere chiarimenti, visto che chi lo desidera potrà porre domande in diretta, tramite il numero 3351872345, inviando sms o messaggi Whatsapp.

L’incontro sarà aperto dai saluti del sindaco di Maiolati Spontini Tiziano Consoli, del presidente della Provincia di Ancona Luigi Cerioni, del consigliere regionale e psichiatra Carlo Ciccioli e del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Carlo Urbani di Moie Vincenzo Moretti.

Seguiranno le relazioni di Andrea Giacometti, direttore della Clinica malattie infettive dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona e di Luca Butini, specialista in allergologia e immunologia clinica del Servizio di Immunologia Clinica, sempre degli “Ospedali Riuniti” di Ancona.

Alla luce dell’esperienza maturata in questi lunghi mesi in prima linea, in cui l’aspetto clinico del paziente è sempre stato sotto i suoi occhi, il professor Giacometti illustrerà caratteristiche e fasi della malattia: perché esistono pazienti Covid che non hanno sintomi, altri che devono entrare in terapia intensiva e altri che, purtroppo, perdono la vita. Parlerà anche della sperimentazione inerente al plasma iperimmune.

Il dottor Butini, che è anche vicesindaco del comune di Jesi, approfondirà il tema, molto importante e attuale, viste anche le ultime notizie, dei vaccini.