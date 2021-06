Malnutrizione, in molti allo stand delle 'Custodi della Salute' per lo screening gratuito | Password Magazine

ROSORA – Grande partecipazione ieri all’iniziativa di screening gratuito delle ‘Custodi della Salute’, pensata per contrastare gli effetti della malnutrizione. Lo stand delle dottoresse Letizia Saturni, nutrizionista ed Health Coach, e Laura Olivi, fisioterapista, ha raggiunto ieri piazza XXIV Maggio a Rosora per effettuare misurazioni, test e test rapidi pungi-dito alla popolazione, al fine di valutarne lo stato di Salute&Benessere e raccogliere dati

sullo stato di malnutrizione e sulle capacità funzionali in età adulta.

«È stata molto gradita la nostra presenza sul territorio – dicono le due ‘Custodi’- . I dati hanno evidenziato una malnutrizione per eccesso verso il sovrappeso».

A sottoporsi ai test sono state più donne che uomini, d’età compresa tra i 50 e 64 anni. «Abbiamo rilevato sedentarietà – aggiungono – tanto che alcuni hanno fatto più fatica ad eseguire i test. L’aspetto che salta subito all’occhio, però, è stato che, sia i sedentari che i più attivi hanno un elemento in comune: la rigidità muscolo-scheletrica».

A ciascun partecipante è stata rilasciata una scheda di valutazione personale con i parametri registrati. Volontà delle professioniste – responsabili scientifiche del progetto – è coinvolgere altri Comuni limitrofi pur sempre riconoscendo al Comune di Rosora, il ruolo di Comune capofila.