Malnutrizione per eccesso, lo screening gratuito con le 'Custodi della Salute' | Password Magazine

ROSORA – Sabato 26 giugno, in piazza XXIV Maggio, arrivano le Custodi della Salute contro la malnutrizione. La Dr.ssa Letizia Saturni, Nutrizionista Health Coach, e la Dr.ssa Laura Olivi, Fisioterapista, offriranno alla popolazione la possibilità di sottoporsi a uno screening gratuito attraverso misurazioni, test e test rapidi pungi-dito per la valutazione dello stato di Salute&Benessere. «La Malnutrizione è una condizione complessa di alterazione funzionale e strutturale conseguente ad uno squilibrio per eccesso o per difetto dei fabbisogni energetici e nutrizionali, tali da alterare lo stato di Salute&Benessere fino a sviluppare patologie cronico-degenerative – dicono le dottoresse che, insieme, hanno creato il canale Youtube Custodi della Salute – In particolare la malnutrizione per eccesso si manifesta con il sovrappeso e/o obesità. I dati della recente letteratura scientifica evidenziano come – anche a causa del prolungato periodo di chiusura forzata causa Covid – la percentuale di soggetti in sovrappeso e/o obesità sia aumentata notevolmente. Nelle Marche si registra il 33.5% di sovrappeso vs 31.7% di media nazionale e l’8.7% di obesità vs 10.7% di media nazionale».

La malnutrizione, associata alla scarsa attività fisica, è spesso causa di Sarcopenia: «Si tratta di una perdita di massa e di forza muscolare con conseguente senso di debolezza, perdita di resistenza allo sforzo, scarso equilibrio, andatura rallentata e difficoltà a svolgere le più normali attività quotidiane (es: salire le scale).

«Nello specifico della Malnutrizione per eccesso, l’associazione con la sarcopenia, determina una condizione di Obesità Sarcopenica dove la perdita di massa magra si accompagna ad un incremento di massa grassa determinando un aumento del rischio di disabilità, morbilità e mortalità».

Studi recenti hanno evidenziato che, in Italia, l’obesità sarcopenica colpisce circa il 19% dei soggetti over 50.

La Prevenzione gioca un ruolo di fondamentale importanza soprattutto quando radicata sul territorio e volta alla educazione per uno stile di vita attivo e un sano stile alimentare.

Scopo dello screening è rilevare dati sullo stato di malnutrizione e sulle capacità funzionali della popolazione del Comune di Rosora in età adulta.

RESPONSABILI SCIENTIFICHE

Dr.ssa Laura Olivi – Fisioterapista

Dr.ssa Letizia Saturni – Nutrizionista Health Coach

DATA

Sabato 26 giugno 2021 ore 9.30-12.30

MODALITA’

Ogni cittadino sarà accolto nel rispetto delle attuali regole anti-covid.

Tutte le attività previste saranno somministrate in regime di gratuità.

Il partecipante sarà invitato a compilare un questionario (Mini Nutritional Assessment) in forma anonima e successivamente sarà preso in carico sia dalla dr Olivi che dalla dr Saturni per la rilevazione di alcuni parametri corporei e l’esecuzione di semplici e brevi test per la valutazione della propria condizione fisica.

A ciascun partecipante verrà rilasciata una scheda di valutazione personale con i parametri registrati.

E’ volontà delle Professioniste – responsabili scientifiche del progetto – coinvolgere altri Comuni limitrofi pur sempre riconoscendo al Comune di Rosora, il ruolo di Comune capofila.