Malore a Senigallia mentre pesca, muore in mare uno jesino | Password Magazine

SENIGALLIA – Pare sia stato un malore la causa della morte di un uomo di 69 anni sulla spiaggia di Senigallia, nella zona del Ciarnin. Sembrerebbe trattarsi, dalle prime informazioni, di uno jesino, che stava facendo il bagno con l’intento di pescare delle vongole. Questo non ha fatto pensare male quando l’uomo è rimasto per diverso tempo con il volto sott’acqua. Solo dopo un po’ è scattato l’allarme e lo jesino è stato soccorso dal 118, automedica e successivamente dall’eliambulanza giunta sul posto per poi trasportarlo a Torrette. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. La moglie, che era al mare con lui, compresa la situazione si è sentita male ed è stata soccorsa dai sanitari.

In aggiornamento.