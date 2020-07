Malore in barca dopo la cena di pesce, soccorso un uomo | Password Magazine

ANCONA – Si sente male in barca, dopo una cena a base di pesce. Soccorsi in azione sabato sera, intorno alle 23.30, a Marina Dorica in aiuto a un uomo colto da un malessere, probabilmente per un’intossicazione alimentare o un’indigestione. La notizia è di AnconaToday: al porto turistico, è intervenuto il personale del 118, con i volontari che hanno raggiunto il paziente in barca per poi trasferirlo in ambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Arrivato al Pronto soccorso, è stato sottoposto ad accertamenti ed è fuori pericolo.