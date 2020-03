Malore in centro, una donna trasportata al Pronto soccorso

JESI – Si sente male in un vicolo del centro e chiama aiuto. È successo questa mattina, intorno alle 10, in una via perpendicolare a corso Matteotti. Una signora di 48 anni, straniera, ha avvertito un malessere, quasi da svenire, e ha chiesto l’intervento dei soccorsi. Niente di preoccupante e, sopratutto, niente a che vedere con il Coronavirus, come si potrebbe pensare in questi giorni d’emergenza. Caricata a bordo di un’ambulanza della Croce Verde di Jesi, la donna è stata trasportata al Pronto soccorso con un codice di media gravità per accertamenti.