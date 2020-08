Malore in spiaggia, muore un turista sotto gli occhi dei bagnanti | Password Magazine

MARINA DI MONTEMARCIANO – Si sente male, si accascia e muore in spiaggia. Tragedia questa mattina sul litorale compreso tra Marzocca e Marina di Montemarciano, quando un turista di 70 anni, milanese, ha avvertito un improvviso malore ed è morto sotto gli occhi dei bagnanti e dei bagnanti. Inutili i tentativi di soccorso, nonostante il tempestivo intervento del 118 con tanto di eliambulanza in supporto. Con il verricello, l’equipaggio medico si è calato dall’alto e ha fatto il possibile per rianimare il paziente. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare.