JESI – Maltempo, ancora danni e disagi nello jesino. Sono circa 50 gli interventi svolti nella giornata odierna per la perturbazione transitata sulla provincia di Ancona.

Alberi caduti ma anche allagamenti e acqua infiltrata nei locali seminterrati. A Jesi, in particolare, i vigili del fuoco sono intervenuti per prosciugare alcuni sottopassi allagati nella zona del canile comunale (via Zanibelli), con famiglie che sono rimaste isolate per diverse ore.