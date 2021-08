Maltempo, alberi divelti anche a Jesi. Vigili del fuoco a lavoro | Password Magazine

ANCONA – I Vigili del fuoco stanno effettuando numerosi interventi a causa del forte vento che ha colpito le provincie di Ancona e Macerata. Le richieste pervenute sono per alberi e rami sulla sede stradale, rimozione di tegole o camini pericolanti. Le zone con maggiormente colpite della Provincia di Ancona sono quelle relative ai comuni di Jesi, Ancona, Falconara Marittima, Chiaravalle e altri comuni presenti della fascia collinare.

A Jesi un albero è caduto in via Zuccari, all’incrocio con via Gramsci (foto in primo piano) sul posto sono in corso ancora le operazioni dei vigili del fuoco.

Attivato il Centro operativo comunale con polizia locale, tecnici ed operai al lavoro per mettere in sicurezza viabilità e spazi pubblici dopo la violenta quanto veloce tromba d’aria di questa mattina.

“Un grazie ai vigili del fuoco – si legge sulla pagina del Comune di Jesi – alle forze dell’ordine e ai gruppi di protezione civile che stanno operando nelle varie parti della città e a quei cittadini che stanno dando una apprezzatissima mano”.

Anche per la provincia di Macerata le zone più colpite risultano essere quelle interne come i comuni di Camerino, Castelraimondo e Macerata. Alle ore 12 risultano effettuati circa 50 interventi.