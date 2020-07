Maltempo, albero cade su diverse auto. Vigili del fuoco a lavoro | Password Magazine

ANCONA – I vigili del fuoco sono al lavoro per l’ondata di maltempo che ha colpito principalmente la città di Ancona. Numerose le chiamate pervenute alla sala operativa dei vigili del fuoco per rami ed alberi pericolanti ed allagamenti di locali interrati. Alle ore 9.30 risultavano circa 25 richieste per interventi da evadere.

In particolare, ad Ancona, in via Corridoni un albero caduto su diverse auto coinvolgendo anche un palo della pubblica illuminazione. La squadra dei pompieri intervenuta sta lavorando per la rimozione dell’albero e la messa in sicurezza dell’area dell’intervento.