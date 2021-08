Maltempo: allagamenti, rami pericolanti e alberi su sede stradale | Password Magazine

ANCONA – I Vigili del fuoco stanno intervenendo dal primo pomeriggio di oggi nella provincia di Ancona a causa della forte perturbazione che l’ha colpita. Al momento sono circa 70 gli interventi fatti per allagamenti, rami pericolanti e alberi su sede stradale. Il maltempo ha colpito soprattutto la zona di Offagna, Osimo e Numana, ma ci sono state diverse chiamate anche nella zona di Jesi e Santa Maria Nuova e Senigallia. A Jesi, in via Garibaldi, i vigili del fuoco sono intervenuti per allagamenti in un paio di scantinati. Non si segnalano danni a persone.