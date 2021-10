Maltempo, è allerta arancione: scuole chiuse anche a Jesi | Password Magazine

REGIONE – Scuole chiuse domani per il maltempo. A causa delle avverse previsioni atmosferiche – con allerta di criticità “Arancione” emanata dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile per piogge diffuse, forti temporali e venti di burrasca su tutta la regione – sono diversi i sindaci che stanno predisponendo per domani 7 ottobre la chiusura degli istituti scolastici in via precauzionale. A Jesi resteranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado: «Il Centro Operativo Comunale è già allertato, si raccomanda alla popolazione massima attenzione, specialmente se si è alla guida di veicoli in prossimità di sottopassi o strade di campagna” fa sapere il Comune».

Annunciata la chiusura delle scuole anche a Ancona, Osimo, Falconara e a Senigallia dove restano chiuse anche le strutture per l’infanzia da zero a tre anni, i centri diurni per disabili e servizi di assistenza domiciliare e trasporto socio sanitario. «Il Centro Operativo Comunale – si legge sul sito della Protezione civile di Senigallia – si è riunito in considerazione del messaggio di allertamento diramato dalla Protezione civile regionale in data 06.10.2021, che prevede per le zone in cui ricade il Comune di Senigallia un livello di allerta arancione per criticità idraulica e criticità idrogeologica. In considerazione dell’ingresso in fase di preallarme, su proposta del C.o.c. il Sindaco Massimo Olivetti ha disposto per giovedì 7 ottobre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, oltre all’annullamento del mercato settimanale del giovedì, con l’obiettivo di garantire quanto più possibile la sicurezza di tutta la popolazione e prevenire ogni possibile situazione di pericolo. L’avviso di condizioni meteo avverse prevede infatti per il nostro territorio precipitazioni diffuse e persistenti, con cumulate che puntualmente potranno risultare molto elevate. Previsti anche venti con raffiche fino a burrasca forte e mare agitato, con mare da nord-est».