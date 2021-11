Jesi, frane e sottopassi allagati: auto imprigionate | Password Magazine

JESI – Città invasa dall’acqua a seguito delle abbondanti piogge di quest’oggi. Diversi gli allagamenti segnalati in più zone: chiuso il sottopasso di via Latini dove una vettura con due persone a bordo è rimasta bloccata per l’acqua. Sul posto è intervenuta prontamente questo pomeriggio una pattuglia della Polizia locale. Gli agenti sono riusciti a mettere in salvo le due persone – madre e figlia – e ad assicurarle alle cure del 118, sul posto con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi, e trasportate all’ospedale Carlo Urbani. Sul posto anche i vigili del fuoco. Chiuso anche il sottopasso di via Fontedamo e di via della Barchetta, per allegamenti, mentre è in corso una frana in via Santa Lucia. Criticità anche in via Mazzangrugno. In via Acquasanta, un 41enne è rimasto per più di un ora sul tetto dell’auto, bloccato dall’acqua: a soccorrerlo il personale della Croce Verde di Jesi e vigili del fuoco.

I Vigili del fuoco stanno intervenendo a causa delle intense piogge cadute nel pomeriggio principalmente nella zona di Jesi ma anche nelle zone di Ostra e Belvedere Ostrense. Una trentina gli interventi fatti per prosciugamenti di acqua, alberi caduti su sede stradale e smottamenti. Sul posto, oltre al Distaccamento di Jesi, stanno lavorando diverse squadre VF provenienti anche da Ancona e Arcevia, ed il Nucleo VVF dei Sommozzatori.

La perturbazione ha toccato anche le provincie di Fermo con una ventina di interventi ed Ascoli Piceno con circa settanta interventi