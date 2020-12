Maltempo, numerosi interventi dei vigili del fuoco | Password Magazine

ANCONA – Questo pomeriggio sono numerosi gli interventi causa del maltempo per rami e alberi sulla sede stradale avvenuti soprattutto ad Ancona e zone limitrofe.

Ad Osimo, i vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 18.30 circa in via Jesi per un incidente stradale con due autovetture coinvolte. All’arrivo della squadra VVF le persone erano già state portate a bordo delle ambulanze del 118, quindi si è proceduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Sul posto la Polizia locale per i rilievi.