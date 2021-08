Maltempo, proseguono interventi per la rimozione di piante e alberi caduti | Password Magazine

JESI – Vigili del fuoco impegnati anche questa mattina nella rimozione di piante e alberi caduti sulla sede stradale a seguito della tromba d’aria di ieri. In soccorso alla squadra, anche un’autoscala proveniente da Perugia.

Tra i danni anche numerosi tetti scoperchiati.

Attivato il Centro operativo comunale con polizia locale, tecnici ed operai al lavoro per mettere in sicurezza viabilità e spazi pubblici. Un intervento è stato necessario anche al centro per l’autismo, rimasto senza energia elettrica.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno eseguito in totale circa 170 interventi, tra ieri e oggi, nella provincia di Ancona e 60 in quella di Macerata. L’attività è proseguita senza sosta, nonostante il vasto incendio di sterpaglie sviluppatosi ieri tra i comuni di Castelfidardo, Numana e Porto Recanati abbia impegnato molte squadre.