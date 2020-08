MALTEMPO – Dopo giornate di afa, è arrivato il maltempo anche nelle Marche. Temporali in Vallesina, addirittura grandine nell’anconetano. Nel capoluogo, in particolare in zona Tavernelle e Pietralacroce, sono piovute dal cielo palle di ghiaccio grandi come chicchi d’uva hanno danneggiato auto e spaccato dei vetri delle finestre.

I vigili del fuoco sono a lavoro, anche in Vallesina, per la rimozione anche di alberi e rami caduti sulla sede stradale.