Maltempo, vigili del fuoco a lavoro: cinquanta interventi in una notte | Password Magazine

MALTEMPO – I Vigili del fuoco stanno intervenendo da ieri sera, a causa dell’intensa pioggia verificatasi nel tardo pomeriggio nelle zone comprese tra Senigallia, Ostra e Jesi. Cinquanta gli interventi effettuati per alberi e rami pericolanti durante la notte. Nel Pesarese, sono stati circa trenta gli interventi fatti sempre a causa del maltempo. Da segnalare la partenza dal Comando VF di Macerata di nove persone in rinforzo al Comando VF di Firenze per i danni causati dal maltempo.

Il nubifragio di ieri ha causato allagamenti in molte zone della Vallesina. A Jesi, allagamenti segnalati lungo viale della Vittoria, strade impraticabili in via Agraria, in via San Marcello per qualche minuto è saltata corrente.