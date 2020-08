Maltempo, vigili del fuoco impegnati sul territorio | Password Magazine

ANCONA – I vigili del fuoco sono stati impegnati per tutta la notte a causa della perturbazione transitata ieri su Ancona e zone limitrofe. In totale sono stati effettuati circa 80 interventi per la rimozione di alberi dalla sede stradale, coppi e antenne pericolanti e rimozione di guaine bituminose staccate dal vento. Attualmente risultano da evadere circa 20 richieste di intervento.