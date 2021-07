Mancini a cena a Jesi, l'abbraccio dei tifosi | Password Magazine

JESI – Chi conosce Roberto Mancini sa che, fra tutti i posti a Jesi, la pizzeria Pepito è uno dei suoi preferiti. E infatti, non c’è da stupirsi se, un giorno dopo aver sfilato per via del Corso a Roma con la coppa vinta domenica a Wembley, lo si trova lì, con alcuni amici (una decina), a cenare in via Ugo La Malfa.

A salutarlo, oltre ai clienti del locale, anche diversi concittadini arrivati davanti il ristorante appena saputo della presenza a Jesi del Mancio. Applausi – tanti – e anche uno striscione. Un inequivocabile “Sei de Jesi come noi”. Domenica Roberto Mancini è diventato campione d’Europa con la nazionale italiana battendo ai rigori l’Inghilterra e, durante i festeggiamenti notturni, sono stati veramente tanti i cori dedicati al commissario tecnico. Jesino doc.

https://www.instagram.com/p/CRSBJI5pbRg/