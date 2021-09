Mancini Day, il Mister autografa il murale e l'autobus a lui dedicati | Password Magazine

JESI – Il Mancini Day è arrivato ed è iniziato già da questa mattina con il Mister che ha autografato il murale in via del Prato e l’autobus a lui dedicato. Questa mattina davanti alla loro opera i Technicalz – trio di street artist composto da Federico Zenobi, Corrado Caimmi e Nicola Canarecci, hanno incontrato il Ct della nazionale jesino che ha apposto l’autografo sull’opera insieme a quella degli autori.

Presenti anche il sindaco Massimo Bacci, l’assessore allo Sport Ugo Coltorti e Don Federico Rango della vicina parrocchia di San Sebastiano. Non poteva mancare Daniele Crognaletti, imprenditore e titolare di Autolinee Crognaletti, che ha dedicato uno dei suoi mezzi a Roberto Mancini, riprendendo il progetto dei Technicalz. Il Mister ha autografato anche l’autobus trasformandolo in un pullman d’autore, come ha detto lo stesso imprenditore.

Il Mancini Day si svolgerà questa sera al Palazzetto dello Sport Ezio Triccoli di Via Tabano.

L’appuntamento, già sold out, con inizio alle ore 21 vedrà sul palco Roberto Mancini e il giornalista sportivo Marino Bartoletti che condurrà una serata in cui si alterneranno anche proiezioni video della cavalcata azzurra agli Europei e originali momenti musicali.