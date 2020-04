Mani in pasta…e via libera alla fantasia

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

Passate le Giornate di Pasqua eccoci pronti per riprendere le nostre buone abitudini: Incontriamoci in cucina!

Ero solita lasciarvi una ricetta dedicata ad un alimento in particolare ma …

questa volta ho deciso di lasciarVi la ricetta per un impasto che potrete poi declinare lasciando via libera alla vostra fantasia.

E’ un impasto molto-molto semplice che si presta a sfiziose-gustose-spiritose preparazioni salate che mettono d’accordo anche i commensali più originali: ad esempio i celiaci.

La mia declinazione preferita sperimentata è: bastoncini croccanti al parmigiano e sesamo

INGREDIENTI – per 50 bastoncini

500g patate crude

300g farina [senza glutine multiuso]

50g di burro

50g di parmigiano grattugiato

1 uovo

1 cucchiaio di semi di sesamo

sale

Lavare bene la patate – anche con uno spazzolino; lessatele e quando saranno morbide scolatele; togliete la buccia e schiacciatele finemente con una forchetta oppure passatele allo schiacciapatate.

Ponete la purea così ottenuta in una terrina ed unite farina, burro, parmigiano, uovo e un pizzico di sale. Impastate delicatamente fino ad ottenere un composto omogeneo e fatelo riposare per circa 15 minuti in frigorifero.

Nel Frattempo:

Scaldate il forno a 180°C

Foderata una leccarda con un foglio di carta da forno

Riprendete l’impasto e adagiatelo su una spianatoia leggermente infarinata. Fatene dei bastoncini di media grandezza e spessore; rotolateli nei semi di sesamo.

Disponeteli nella leccarda ed infornate per 10 minuti fin quando non avranno raggiunto una buona doratura.

Sono da gustare soli o con arrotolato del prosciutto crudo o con olive e/o altri sott’olio o con salame o con mortadella fino ad accompagnarli con salmone e/o tonno per le occasioni più modaiole!

L’impasto è ideale anche per piccole pizzette o torte salate o polpettine croccanti o calzoni o … sbizzarriteVi!!!

Da me hanno avuto vita … molto breve ☺

Per appuntamento: 347 4351576 – www.letiziasaturni.it