Manifestazione sciopero 17 novembre, a Jesi anche il sindaco - Password Magazine

JESI – È partito alle 10 dall’Arco Clementino il corteo per lo sciopero generale contro la Legge di Bilancio 2024, indetto, a livello nazionale, dai sindacati Cgil e Uil. Nelle Marche la manifestazione si è svolta in contemporanea nelle piazze di Pesaro, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. Jesi la sede prescelta per la provincia di Ancona. Si è concluso poi col comizio in piazza Colocci, alla presenza del segretario generale della Uil Fpl nazionale Domenico Proietti e dei segretari generali dei due sindacati, Giuseppe Santarelli e Claudia Mazzucchelli.

La Legge di bilancio penalizzerebbe lavoratori e pensionati, aumentando il precariato, come ha dichiarato Giuseppe Santarelli di Cgil Marche, sottolineando le ragioni dello sciopero: “Dopo le difficoltà dovute all’aumento dell’inflazione, ci si aspettava una legge che consentisse di recuperare qualcosa, si tratta invece di una manovra senza direzione”. Dello stesso avviso Claudia Mazzucchelli di Uil Marche: “Questa legge si limita a confermare, ma solo per un anno, quanto già previsto per il cuneo fiscale, taglia le risorse alla scuola pubblica e alle politiche sociali. Non si investe in salute e sicurezza, nonostante la strage che si consuma ogni giorno nei luoghi di lavoro, non si combatte l’evasione fiscale e non si tassano gli extraprofitti di interi settori che da Covid, guerra e crisi energetica hanno tratto grandi guadagni”.

Aggiunge poi Santarelli sulle pensioni: “La situazione è peggiorata. Nonostante il pressing dei sindacati e le promesse elettorali, si punta a modificare la Fornero cambiando l’aspettativa di vita cosicché, dal 2025, s’innalzerà il requisito per la pensione anticipata”. Rivolge poi una riflessione alla sanità, dove “le risorse sono insufficienti e indeboliscono il pubblico a favore del privato”.

Alla manifestazione, che si è svolta in modo pacifico e senza tensioni, ha partecipato anche il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, che ha sostenuto i lavoratori della Imr (ex Caterpillar): “Ho aderito allo sciopero per una questione di giustizia sociale, l’occupazione e le politiche economico-sociali sono temi centrali. Penso ai lavoratori e le lavoratrici della ex Caterpillar che hanno rappresentato un presidio di lotta nella nostra città”. Aggiunge su investimenti pubblici, privatizzazione e pubblico impiego: “Anche in questo territorio tocchiamo con mano i tagli alle risorse nelle strutture sanitarie, nel personale medico e paramedico. Allo stesso modo la scuola necessita di una programmazione di lungo respiro sugli organici. Jesi non si sposterà di un metro”.

A cura di Angela Anconetani Lioveri