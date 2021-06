Manomette la centralina del camion, autotrasportatore nei guai | Password Magazine

JESI – Il poliziotto con la professionalità di un tecnico elettrauto. Sembra strano a dirsi ma tra le capacità professionali del personale di Polizia Stradale, impegnato da sempre nei più disparati controlli all’autotrasporto, si trovano specialissime individualità munite di conoscenze tecnico specialistiche frutto di anni di esperienza e di passione oltreché di apprendimento amatoriale. E’ grazie a queste capacità di un agente del Distaccamento di Polizia Stradale di Jesi che nel pomeriggio di ieri si è potuta interrompere una grave violazione alle regole di salvaguardia dell’ambiente e di leale concorrenza tra imprese. Un autoarticolato, con sede di riferimento in un comune a confine con l’Umbria, aveva installato al suo interno un dispositivo (che si vede in foto) capace di alterare la centralina elettronica di controllo del propulsore per farlo funzionare anche in mancanza del liquido denominato Adblue, una soluzione capace di ridurre le emissioni inquinanti dei motori diesel ed in tal modo garantire la classe di conformità ambientale del veicolo con evidenti implicazioni sia sul piano dell’inquinamento (un veicolo Euro6 che circola senza Adblue inquina quanto un Euro1) sia sul piano della leale concorrenza tra imprese (un veicolo che abbia alterato il dispositivo antinquinamento può far risparmiare fino a 2000 euro annui al proprietario).

L’ingegnoso poliziotto, sollevando il cofano del veicolo fermato per un controllo di routine, con un colpo d’occhio ha capito che c’era un’anomalia sulla centralina elettronica consistente in un “corpo estraneo” che è stato rimosso presso un’officina di Jesi e sottoposto a sequestro amministrativo mentre il conducente si è visto contestare violazioni per oltre 500 euro in relazione all’utilizzo di dispositivi non regolari e al conseguente malfunzionamento del propulsore.

Un’azione dunque a danno delle imprese che rispettano le regole e che intendono difendere la qualità dell’aria, tantoché la classe ambientale del veicolo è condizione per l’ingresso in alcuni Paesi EU per effettuare attività di autotrasporto, peraltro con vantaggi fiscali e sui pedaggi autostradali.