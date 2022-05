«Marasca anticipa nomi assessori, gesto politicamente apprezzabile e di un uomo libero» | Password Magazine

JESI – «Fiordelmondo parla di trasparenza e di coinvolgimento dei cittadini, ma vale solo per gli altri visto che non si è fatto alcuno scrupolo ad accettare la candidatura a sindaco senza primarie, strumento previsto dallo statuto del suo partito». Così la lista civica Jesiamo, a sostegno del candidato sindaco Matteo Marasca, in risposta alle dichiarazioni del candidato sindaco Lorenzo Fiordelmondo: «Sostiene addirittura che gli assessori vengano scelti dai cittadini, scaricando la responsabilità su di loro invece di esercitare una sua prerogativa, come dispone la legge. Poi se non funzionano di chi sarà la colpa? Questa non è trasparenza, ma debolezza. Fiordelmondo non ha la forza di nominare gli assessori prima del voto, non è lui che gestisce la propria candidatura ma la parte più estrema, aggressiva e populista della sua coalizione. Quella stessa parte che imporrà i nomi della giunta rigorosamente dopo l’appuntamento elettorale, visto che il candidato rinuncia fin da subito a fare il sindaco, quello per cui si sta candidando. Noi abbiamo già anticipato i nomi degli assessori, loro invece aspettano di contare le preferenze, i pesi dei vari gruppi di potere per poi posizionare figure qua e là a prescindere dalle competenze. E il candidato resta a guardare…».

Fa eco la lista civica Patto x Jesi: «Un gesto apprezzabile da punto di vista politico quello compiuto dal candidato sindaco delle civiche Matteo Marasca, quello di anticipare i nomi di ben tre assessori che, da sindaco, andrebbe ad incaricare per la sua Giunta. Tre aree strategiche e in questo momento storico di estrema delicatezza: gestione del territorio e ambiente, servizi per le categorie più fragili e sanità, la cultura». E ancora: «Il candidato sindaco di centrosinistra tira in ballo “la volontà degli elettori, la partecipazione, il dialogo, il confronto prima di decidere”.

Ma di cosa parla? Chi sceglierebbe i componenti della Giunta, forse i cittadini (gli elettori sanno benissimo

che gli assessori sono nominati dal sindaco)? Dica piuttosto la verità: solo un uomo davvero libero può

permettersi di scegliere chi nominare ancor prima di conoscere il risultato elettorale, i voti ricevuti, le

direttive dei partiti di coalizione. Certo, da quella parte non gli sarà possibile farlo, e comprendiamo il suo

imbarazzo di fronte alla lealtà di Marasca nei confronti dell’elettorato».