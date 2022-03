Marasca candidato sindaco: «Il mio impegno una questione di cuore, per Jesi» | Password Magazine

JESI – «Non ricopro più il ruolo di presidente dell’Asp 9, ho rassegnato le mie dimissioni e ora sono pronto a candidarmi come sindaco di questa città. Il mio impegno sarà semplicemente per Jesi». Queste le prime dichiarazioni rese alla stampa di Matteo Marasca, candidato per le liste civiche che entra in corsa per le elezioni amministrative. Presente alla conferenza stampa anche il sindaco uscente Massimo Bacci, pronto a lasciare a Marasca il testimone anche se non si ripresenterà per un incarico nella prossima squadra di governo: «Mi candido perché voglio costruire una squadra di donne e uomini coesa e affidabile, capace di portare avanti un programma di cose concrete, riportando la politica nei quartieri. La mia candidatura è una questione di cuore e la farò con le liste civiche, senza simboli di partito».