Marche, 54 decessi in più legati al coronavirus

REGIONE – Il Gores ha comunicato che le persone decedute nelle ultime 24 ore sono 31. Nel resoconto odierno sono stati inoltre registrati 23 decessi avvenuti nelle ultime settimane, per i quali è stato necessario confermare la diagnosi legata al Coronavirus. Si tratta di pazienti per la maggior parte con patologie pregresse, ad eccezione di quattro.

I decessi sono stati oggi registrati negli ospedali di Marche Nord, Civitanova, Fabriano, Torrette, Senigallia, Fermo, Urbino, Jesi, Villa Pini, INRCA. Il totale dei decessi sale a quota 557.

Al Carlo Urbani, stamattina è deceduto un paziente un 80enne di Castelplanio, in condizioni aggravate già da altre patologie.A Camerino, nei giorni precedenti è avvenuta la morte di un 89enne di Chiaravalle, anche lui con altre malattie pregresse. Le successive diagnosi hanno permesso di individuare l’infezione da coronavirus.