Marche, da lunedì riparte la didattica in presenza al 50% per le scuole superiori | Password Magazine

REGIONE – Ripresa della didattica in presenza al 50% dal 25 gennaio per le scuole superiori. Lo ha annunciato l’assessore regionale all’Istruzione Giorgia Latini, appena terminato il tavolo con le parte sociali coinvolte.

«Vista la discesa della curva epidemiologica – annuncia sui suoi social – sono felicissima di poter annunciare la ripresa della didattica in presenza al 50% dal 25 Gennaio. A breve l’ordinanza!».

Il provvedimento era stato annunciato nel corso di una conferenza stampa avvenuta lunedì scorso: «Con l’eventuale rientro in classe – aveva detto Acquaroli – partiranno anche alcune azioni che mirano alla sanificazione e al potenziamento dell’areazione degli ambienti scolastici: 3 milioni per l’acquisto di strumenti per la sanificazione e la purificazione dell’aria nelle classi e altre ingenti risorse per dotare le classi di interventi di ventilazione per garantire il ricambio costante dell’aria e la salubrità degli ambienti. Misure che si aggiungono ai 2 milioni già previsti per agevolare le famiglie nell’acquisto di strumenti tecnologici per la Dad. Per l’imminente rientro a scuola, inoltre, gli studenti, i docenti e il personale scolastico di tutti gli istituti potranno sottoporsi volontariamente al tampone antigenico rapido nei punti dove si sta svolgendo lo screening di massa».