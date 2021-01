Marche, ipotesi zona gialla dal 31 gennaio | Password Magazine

REGIONE – Arancioni fino a quando? Sono 14 le Regioni d’Italia al momento in questa fascia, con Marche che, insieme a Calabria, Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta, sono state confermate arancioni per la seconda settimana mentre Sardegna e Lombardia si sono aggiunte domenica scorsa. Sono in zona rossa dal 17 gennaio Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano. Gialle le cinque regioni restanti (Campania, Basilicata, Molise e Toscana, più la Provincia autonoma di Trento).

Ma come potrebbe cambiare la geografia dei colori domenica prossima? I dati ai quali si farà riferimento nel prossimo monitoraggio atteso venerdì 29 gennaio saranno quelli della settimana dal 18 al 24 gennaio. Con un aggiornamento fino al 27 gennaio.

Se i dati lo permetteranno, dovendo solitamente intercorrere due settimane prima del cambio di colore, da domenica le Marche potrebbero passare quindi zona gialla. Il presidente della Regione Francesco Acquaroli a tal proposito ha annunciato un dossier per chiedere al governo di far tornare le Marche in zona gialla, una volta terminate queste due settimane di arancione: termine che scatterà domenica 31 gennaio.