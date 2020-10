Marche, mascherina obbligatoria per l'intera giornata se assembramenti | Password Magazine

REGIONE – Obbligo di uso di mascherina per l’intera giornata anche all’aperto in caso di assembramenti. Lo stabilisce la Regione Marche dopo l’incontro del presidente Francesco Acquaroli con i vertici della sanità regionale a Palazzo Raffaello. «Abbiamo fatto il punto sull’andamento del Covid nella nostra regione – ha detto il Governatore -. Oltre ai provvedimenti già in essere, abbiamo deciso di emettere un’ordinanza che amplia, dalla mezzanotte di oggi, l’obbligo di utilizzo della mascherina all’aperto, in caso di assembramenti, per l’intera giornata».

Acquaroli: «La situazione è sotto controllo e non bisogna creare allarmismi, ma dobbiamo mettere in campo fin da subito tutte le misure volte ad evitare l’aumento dei contagi».

«Comunico, inoltre, che anche nella nostra regione sono a disposizione i tamponi rapidi, strumento indispensabile per un’azione di prevenzione efficace»

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2059 tamponi: 1321 nel percorso nuove diagnosi e 738 nel percorso guariti. I positivi sono 59 nel percorso nuove diagnosi: 28 in provincia di Ascoli Piceno, 10 in provincia di Fermo, 8 in provincia di Ancona, 5 in provincia di Pesaro Urbino, 2 in provincia di Macerata e 6 fuori regione. Questi casi comprendono 6 soggetti sintomatici, 11 contatti in ambito domestico, 7 contatti stretti di casi positivi, 3 rientri dall’estero (Albania e Marocco), 20 casi riscontrati dallo screening realizzato in ambito scolastico/formativo, 3 casi registrati in ambiente di vita/divertimento, 1 caso rilevato dallo screening percorso sanitario, 1 caso riscontrato dallo screening in ambito lavorativo, 1 rientro dalla Puglia e 6 casi in fase di verifica.