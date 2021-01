Marche, oggi si scopre il colore. Acquaroli: «Avanti con il piano vaccini» | Password Magazine

REGIONE – «Oggi è una giornata importante perché conosceremo la fascia in cui le Marche saranno collocate da lunedì prossimo». Lo annuncia il presidente della Regione Francesco Acquaroli: «Intanto vorrei condividere con voi una soddisfazione: nella classifica di ieri sera del Ministero della Salute la Regione Marche risulta al 4° posto per i vaccini somministrati con il 50,8%, ben 8 punti % in più rispetto alla media nazionale del 42,2%.

In Italia ieri abbiamo avuto davanti solo Veneto, Toscana e Lazio, a testimonianza di come il nostro piano regionale vaccini sia entrato a pieno regime.

Non dobbiamo abbassare la guardia ma ringrazio di questo risultato significativo l’Assessore, i dirigenti e tutti gli operatori sanitari, che stanno garantendo il massimo impegno per la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini marchigiani».