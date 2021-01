Marche, rientro in classe per gli studenti delle superiori | Password Magazine

REGIONE – Si torna in classe oggi nelle scuole superiori delle Marche. Un rientro in presenza al 50% negli istituti, così come regolato dalla nuova ordinanza del presidente di Regione Francesco Acquaroli.

«Mi raccomando, prestiamo la massima attenzione perché il virus gira ancora molto – fa sapere il Governatore – Il trasposto scolastico è stato potenziato con oltre 130 autobus, così da evitare calca e assembramenti. Ricordiamo che è sempre possibile, per tutta la popolazione scolastica, studenti, docenti e personale, effettuare il tampone gratuitamente e senza prenotazione nelle sedi predisposte per lo screening di massa, che sono comunicate nel sito istituzionale della Regione. Buon rientro a tutti, sperando che sia un primo passo verso la normalità».

Tutti gli studenti, i docenti e il personale scolastico ATA, di ogni ordine e grado (esclusi i minori di 6 anni), possono recarsi gratuitamente e senza prenotazione nei punti già attivi sul territorio regionale dello screening “Marche Sicure” per sottoporsi al test antigenico rapido e tornare in classe in sicurezza. Lo screening sarà attivo ancora diversi giorni sul territorio, secondo il calendario in programma. Inoltre, la Regione rende noto che per ragioni legate alla contabilità pubblica, non può fornire direttamente i tamponi rapidi alle tante amministrazioni comunali che ne hanno fatto richiesta per effettuare lo screening alla popolazione scolastica. Si rinnova pertanto l’invito a studenti, docenti e personale scolastico a prendere parte allo screening per ampliare l’azione di prevenzione e garantire quanto più possibile una maggiore sicurezza nel rientro a scuola.