Maria è la prima nata del 2021 a Jesi | Password Magazine

JESI – Si chiama Maria Hasca la prima nata all’ospedale Carlo Urbani di Jesi. Figlia di Daniel e Irene Hasca, è nata alle 4.18 del primo gennaio al reparto di Ostetricia e Ginecologia diretto dal primario dottor Gianluca Grechi. La piccola pesa 2,72 kg, sta bene ed è un concentrato di tenerezza: doveva nascere tra una decina di giorni e invece ha voluto fare una bella sorpresa a mamma e papà nella notte di Capodanno. Alle 21.30 di ieri sera, la coppia jesina è arrivata in ospedale: dopo qualche ora nasceva Maria, una bellissima bimba cui è stato dato un nome dal grande significato per aprire questo 2021. La piccola è la terzogenita in famiglia, il papà Daniel è il parrucchiere titolare del salone Alternative all’interno del centro commerciale La Fornace, molto conosciuto in città. In tanti hanno espresso sui social le congratulazioni alla coppia per l’arrivo della neonata. E anche la redazione di Password si unisce agli auguri di buona vita e felicità a questa bella famiglia.