Maria Marchegiani inaugura la sua boutique del gioiello a Ravenna | Password Magazine

JESI – L’arte orafa jesina sbarca a Ravenna. Inizia oggi per Maria Marchegiani, orafa e titolare del brand Marchegiani italian jewels, la nuova avventura nella sua seconda boutique.

Da più di 16 anni nelle Marche, il brand jesino che crea e realizza gioielli personalizzati e collezioni uniche di alta gioielleria tutta al femminile, ha scelto la prima capitale d’Italia ai tempi di Bisanzio come seconda casa.

Una sfida che Maria Marchegiani condividerà insieme al suo team di 5 donne professioniste quali: la boutique manager Eleonora Marchegiani, le gemmologhe Sara Casanova e Marina d’Adamo, la designer Laura Curzi.

«Ci presentiamo con una collezione denominata Teodora e Giustiniano – fa sapere la Marchegiani -, gioielli in oro champagne (lega brevettata Marchegiani) in micromosaico realizzati dalle Sibille, un omaggio alla città dei mosaici che ci accoglie ed un tributo allo splendore dell’anima di un monumento, nonché di un gioiello che per noi non è altro che la trasfigurazione della bellezza dello “io” interiore.

L’inaugurazione sarà nel pieno rispetto delle norme anti Covid e ci sarà una forza dell’ordine a proteggere da assembramenti. Il taglio del nastro è previsto alle 16.30».