Maria Montessori, 150 anni dalla nascita. Celebrazioni a Chiaravalle | Password Magazine

CHIARAVALLE – Mapping e speciali illuminazioni da ieri sera a Chiaravalle per il 150esimo anniversario dalla nascita di Maria Montessori. In occasione della ricorrenza, tutta la settimana ‘MM150’ si colorerà di creazioni e installazioni plastiche, visuali, sonore a cura di artisti, scuole e associazioni del territorio. Pronto anche un calendario di eventi in programma fino 6 settembre.

Con il suo ampio ventaglio di iniziative e la sua densa rete di collaborazioni, MM150 ha l’ambizione di fare di Chiaravalle un avamposto di quel mondo a misura di bambino immaginato da Maria Montessori nonché il luogo del suo ideale ritorno a casa.