Mario Draghi convocato oggi al Quirinale | | Password Magazine

Stamattina alle 12 Mario Draghi è atteso al Quirinale, convocato dal presidente della Repubblica. L’ex presidente della Bce è chiamato ad affrontare la crisi, dopo l’appello di Sergio Mattarella a tutte le forze politiche per un governo di unità nazionale

In alternativa, le elezioni. Ma il Capo dello Stato ha sottolineato come «il lungo periodo di campagna elettorale e la conseguente riduzione dell’attività di governo coinciderebbe con un momento cruciale per le sorti dell’Italia» aggiungendo che «sotto il profilo sanitario, i prossimi mesi saranno quelli in cui si può sconfiggere il virus oppure rischiare di esserne travolti. Questo richiede un governo nella pienezza delle sue funzioni, per adottare i provvedimenti via via necessari e non un governo con attività ridotta al minimo, come è inevitabile in campagna elettorale».

Dunque, dopo aver registrato il fallimento del mandato esplorativo del presidente della Camera Roberto Fico, Mattarella ha scelto la via dell’incarico «per formare governo che faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili».