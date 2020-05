JESI – Attimi di paura questa mattina in via del Prato, all’altezza del negozio Foto Candolfi per una coppia investita sulle strisce. Marito e moglie, due jesini di 79 e 73 anni, sono stati travolti da una vettura in transito intorno alle 10.20. Sul posto il 118, con un mezzo Croce Verde di Jesi e l’eliambulanza. Entrambi i pazienti sono stati trasportati in codice rosso a Torrette, lui a bordo di Icaro01 lei in ambulanza. Per i rilievi la Polizia locale.