Marzo, quali cibi per entrare con energia nella Primavera | Password Magazine

A cura della dott.ssa Letizia Saturni

Il mese di Marzo segna l’arrivo della Primavera e in questo mese i banchi di verdura, ortaggi e frutta sono un vero e proprio tripudio di colori e profumi. Sono proprio questi gli alimenti ricchi di vitamine, minerali e phytocomposti – ad esempio antiossidanti – che supportano il nostro sistema immunitario ma … in vista della primavera è anche importante scegliere verdura-ortaggi e frutta freschi e di stagione per depurare il nostro organismo donando energia e vitalità. Ovviamente non possiamo trascurare anche la voglia di eliminare qualche kiletto in eccesso e tornare a volerci bene.

Via libera a alimenti disintossicanti quali carciofi e radicchio ma anche agli asparagi che invece favoriscono la diuresi e il porro che è una ottima spazzola per l’intestino.

Ma … c’è qualcosa di nuovo grazie al quale possiamo aggiungere colore, profumo, eleganza e allegria ai nostri menù quotidiani ma soprattutto Salute&Benessere.

Si chiamano fiori commestibili.

Ne esistono ben 40 tipologie diverse: da quelle più note e facili da reperire quali fiori di zucca o rosmarino o borragine fino ai più ricercati e originali per le nostre ricette quali rose, violette, gelsomino, margherite. Con la loro bellezza servono per insaporire, decorare, aromatizzare e/o per creare contrasto tra sapori.

Quale Nutrizionista Health Coach dico che mangiare fiori eduli significa fare il pieno di:

acqua – raggiunge solitamente un valore del 90%,

minerali – particolarmente abbondanti tanto che sono veri e propri integratori naturali

vitamine – in quantità variabile a seconda del fiore.

Basso è invece il contenuto di proteine [3%], grassi [0.2%] e fibra alimentare [valore medio 3%].

Mi raccomando però …

mangia fiori che sai essere commestibili; non utilizzare fiori colti per strada o nei giardini pubblici; mangia solo i petali e rimuovi pistilli e i gambi.

Buon Inizio Primavera a Tutti