MARZOCCA – Una tromba d’aria si è abbattuta questa mattina vicino le coste senigalliesi, a largo di Marzocca. È accaduto poco prima delle 8. Per fortuna sembra che il fenomeno non abbia causato danni ingenti alla popolazione, la tromba marina si è poi via via dissolta. Un po’ di spavento misto a stupore da parte dei residenti non è comunque mancato. Numerose le foto e i video pubblicati sui social dagli abitanti, proprio come quella che riportiamo in primo piano.