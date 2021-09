Fiori d'arancio per i consiglieri comunali Agnese e Lorenzo | Password Magazine

JESI – Si sono uniti in matrimonio stamattina la castelbellinese Agnese Santarelli e lo jesino Lorenzo Fiordelmondo, consiglieri comunali di Jesi e avvocati uniti non solo dall’amore, ma anche dalla passione politica, essendo entrambi all’opposizione sebbene in diversi schieramenti (per il Partito Democratico Lorenzo e per Jesi in Comune Agnese).



I due sposi sono noti anche per l’impegno in attività di volontariato: Agnese Santarelli è referente per lo sportello di Jesi di “Avvocato di strada Onlus”, mentre Lorenzo Fiordelmondo è volontario della stessa associazione e di Legambiente. Una coppia attiva e ricca d’interessi: musicista lui e per dieci anni consigliera comunale lei, presso il comune di Castelbellino.

La cerimonia, svoltasi nella sala del Consiglio comunale di Jesi, è stata celebrata da Jacopo Francesco Falà. Tra gli invitati anche altri consiglieri comunali, rappresentanti della politica e ovviamente parenti e amici. Dopo la celebrazioni la festa si è spostata alla cantina CasalFarneto di Serra de’ Conti.

Una foto dei festeggiamenti è stata pubblicata da Jesi in Comune sulla pagina social: «La rivoluzione non è un matrimonio di gala.. – si legge – #compromessisposi».

