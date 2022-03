Matteo Marasca candidato sindaco per liste civiche | Password Magazine

JESI – É Matteo Marasca il candidato a sindaco per le liste civiche.

L’ufficializzazione sarà domani, mercoledì 16 marzo, all’Hosteria Dietro le Quinte, alla presenza della stampa.

Avvocato, 37 anni da compiere questo mese, ricopre attualmente il ruolo di presidente dell’Asp Ambito IX.

É stato consigliere comunale del Comune di Jesi per due quinquienni (2007/2012 e 2012/2017) il primo con la lista Jesi è Jesi e il secondo come capogruppo con il PD, partito con cui ha rotto i rapporti cinque anni fa alla vigilia delle amministrative.

Marasca ora si candida a sindaco, per succedere all’uscente Bacci. A sfidarlo, per il centrosinistra, c’è l’ex compagno di partito Lorenzo Fiordelmondo, 46 anni, anche lui avvocato, che ha ufficializzato lo scorso 3 marzo la propria candidatura.