Matteo Marasca nuovo presidente Asp

JESI – Nella giornata di ieri si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione dell’Azienda Servizi alla Persona Ambito 9 (Asp) con mandato per il quinquennio 2020/2025. Questi i componenti: Maria Carla Accattoli (nuova nomina), Tonino Cingolani (nomina riconfermata), Martina Coppari (nomina riconfermata), Matteo Marasca (nuova nomina), Beatrice Testadiferro (nomina riconfermata). E’ stato eletto presidente Matteo Marasca; confermato il ruolo di vicepresidente a Martina Coppari.

Questa la dichiarazione del neopresidente: «È mia intenzione ringraziare pubblicamente il sindaco Massimo Bacci per la fiducia e per avermi dato l’opportunità di svolgere un ruolo attivo per la mia città e per il territorio ricompreso nell’ambito sociale di riferimento dell’Asp.

Ringrazio inoltre i componenti del Consiglio di amministrazione per aver deliberato all’unanimità la mia nomina a presidente.

È per me un compito importante, che svolgerò con passione ed impegno, consapevole delle sfide che ci attendono e delle nuove difficoltà dovute alla recente diffusione del Covid 19, che ha inciso ed inciderà profondamente sulle esigenze della nostra comunità.

L’Asp è una realtà centrale che, grazie alla sua attività, consente a tanti lavoratori, professionisti e operatori, con passione e dedizione, di assicurare e di erogare ogni giorno servizi di importanza fondamentale per il nostro territorio. A loro va il mio sentito ringraziamento e riconoscimento.

Sono certo che ci sono tutte le condizioni per fare bene e raggiungere ulteriori importanti risultati».