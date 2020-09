Matteo Salvini fa tappa a Jesi | Password Magazine

JESI – Lunedì 14 settembre alle 16.45 Matteo Salvini farà tappa a Jesi, in Piazza della Repubblica. L’ evento è organizzato dal Coordinamento locale che lo chiedeva da tempo e realizzatosi grazie ai responsabili marchigiani del partito: il Commissario straordinario per la Regione Marche Onorevole Riccardo Augusto Marchetti e il Commissario Provinciale Lega Onorevole Giorgia Latini. La tappa si inserisce in un tour che lunedì partirà da Ascoli Piceno e terminerà ad Urbino.