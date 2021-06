Maxi tamponamento sulla SS76, quattro mezzi coinvolti e traffico | Password Magazine

SS76 – Maxi tamponamento questa mattina sulla SS76 con lunghe code e disagi al traffico. L’incidente è avvenuto poco dopo le 8, sulla corsia in direzione Ancona, poco prima dello svincolo per l’aeroporto. L’incidente ha coinvolto quattro mezzi – un autocarro, un furgone e due auto – richiedendo l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Jesi, per mettere in sicurezza i veicoli, la Polizia stradale di Fabriano per i rilievi e il 118 per il trasporto dei feriti in ospedale. Il traffico è rimasto bloccato lungo una corsia, con conseguenti code sull’altra.