Media Vallesina, Università degli adulti, lezioni in presenza e online | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Si amplia l’offerta culturale dell’Università degli adulti della Media Vallesina. Oltre alle lezioni in presenza, l’ateneo, voluto dall’Unione dei Comuni, organizza da quest’anno accademico anche incontri online per gli iscritti. Una possibilità, quella di avere a disposizione la ricca e variegata offerta didattica dell’Università, di cui è presidente Fernando Santacroce, che può essere sempre colta, visto che ci si può iscrivere ai corsi in qualsiasi momento.

Venerdì prossimo (12 novembre), le lezioni tramite una piattaforma web saranno inaugurate dal professor Marcello Comai, che parlerà delle allergie alimentari. Il resto della programmazione di novembre si svolgerà in sede, nella sala comunale di via Carducci, a Moie, nei giorni di lunedì e martedì, inoltre, per due mattine a settimana (martedì e giovedì), verranno ripristinate lezioni di Tai Chi e Qi Gong, e il giovedì pomeriggio quelle di educazione artistica.

Per il resto proseguono, e sono sempre molto seguiti, i corsi di lingua (inglese e francese), quelli che riguardano la salute e il benessere, e anche corsi particolari, come quelli sulla storia dei grandi architetti, come Renzo Piano e Frank Gehry.

Si possono contattare i referenti dell’Università anche per mail all’indirizzo unimedval@gmail.com. L’ateneo ha anche aperto un profilo facebook dell’università degli adulti della Media Vallesina.