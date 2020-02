«Medicina per me!», torna l’appuntamento con la salute alla biblioteca La Fornace

MOIE – Nuovo appuntamento, venerdì 7 febbraio, alle ore 18, alla biblioteca La Fornace di Moie, con “Medicina per Me! A tu per tu con i medici del tuo territorio”, il format curato dalla giornalista Agnese Testadiferro. Questa volta il tema sarà: “Uomo e donna: a tavola ognuno ha le sue esigenze! Consigli pratici sugli abbinamenti alimentari e sulle giuste porzioni”. Se ne parlerà con le dottoresse Letizia Saturni e Manuela Capomagi, biologhe nutrizioniste.

Durante l’’incontro verranno fatti focus specifici su abitudini, credenze da sfatare sull’alimentazione e sugli stili di vita, e ci sarà spazio anche per consigli basati sugli stili di vita di uomini e donne in carriera. Le dottoresse spiegano così l’incontro: “Si parla tanto e troppo a proposito di gender, ma in realtà l’ambito in cui dobbiamo portare consapevolezza sulla differenza donna – uomo è quello del ‘BenEssere’. Su questa base, nasce l’incontro di Medicina per Me!, per far capire che ognuno ha a tavola le sue esigenze ed è quindi importante capire cosa e come mangiare per stare bene. Verranno forniti consigli e suggerite buone pratiche da allenare quotidianamente sia per la donna sia per l’uomo, con lo scopo di attuare un percorso di prevenzione primaria per il proprio benessere”.

Questa edizione di “Medicina per Me!”, l’undicesima, si svolge in collaborazione con la Farmacia Moje e SpaziCreativi. Il format Medicina per Me! è nato nel 2016 e ha promosso oltre 40 incontri medici rivolti alla cittadinanza nel territorio della Vallesina.