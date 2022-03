Mercoledì l'addio al prof. Ginesi. Tanti i messaggi di cordoglio | Password Magazine

JESI – Si svolgeranno domani, mercoledì 16 marzo, i funerali del professor Armando Ginesi, scomparso domenica all’età di 84 anni.

Il rito funebre si svolgerà alle ore 15 alla Chiesa Parrocchiale di San Marcello.

«Abbiamo appreso con dispiacere dell’avvenuta scomparsa del Prof. Armando Ginesi, critico d’arte e Console russo, residente nel nostro Comune dove è stato insignito nell’anno 2006 della Cittadinanza Onoraria – fa sapere il Comune di San Marcello – L‘Amministrazione comunale di San Marcello tutta, esprime sentite condoglianze e vicinanza al figlio Marco Ginesi per la prematura scomparsa del padre. La morte del Prof. Armando Ginesi rappresenta una perdita per tutta la nostra comunità».

Tante le parole di cordoglio arrivate dal mondo della cultura in lutto per la scomparsa dell’illustre critico d’arte.

Con profonda commozione, la Fondazione Pergolesi Spontini ha appreso la notizia della scomparsa del prof. Armando Ginesi, e si stringe al dolore della sua famiglia. Dal 2001 al 2004, nominato Consigliere di Amministrazione, ha accompagnato i primi anni di vita della Fondazione Pergolesi Spontini e ne ha sostenuto poi, da privato cittadino e “Amico”, le attività ed i progetti.

«Fermamente convinto del valore che tale istituzione avrebbe potuto rappresentare per il mondo culturale non solo locale, ma anche nazionale ed internazionale, il prof. Armando Ginesi non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno e la sua vicinanza – fa sapere Lucia Chiatti, Direttore Generale della Fondazione Pergolesi Spontini, che ne ricorda – l’immenso amore per l’arte e la cultura, l’intelligenza arguta e sensibile, l’impegno civico di un intellettuale profondamente legato alla vita della nostra città. Lo ricordiamo con grande stima e affetto».

A ricordarlo anche la professoressa Maria Cristina Zanotti, studiosa di storia locale, esperta di arte e autrice di libri:

«Per quanto mi riguarda, lo considero prematuramente scomparso. La sua lucidità di pensiero, la sua profonda cultura, i suoi equilibrati giudizi erano per noi, suoi amici di Facebook ma non solo, un viatico fondamentale.

Ci guidava con piglio fermo ma gentile tra gli eventi a volte tragici, altre volte semplicemente complessi, del vivere civile.

Le sue infinite capacità spaziavano dal giornalismo alla storia dell’arte, alla politica; i suoi interventi lasciavano sempre una sensazione di leggerezza, di serenità, di completezza. Ci spiegava quanto da soli non saremmo mai riusciti a comprendere o ad apprezzare.

Ma la mia conoscenza del professore risale a tanti anni fa quando, ancora bambina, frequentavo la sua galleria con il mio papà. Ero molto piccola, pertanto di bassa statura: mi sforzavo di sbirciare, alzandomi sulla punta dei piedi, tra i pantaloni con la piega e le falde dei cappotti maschili che svolazzavano qua e là, le molte opere d’arte esposte. Fotografavo con la mente quanto vedevo e lo incasellavo nella mia giovane testolina: non ho mai dimenticato alcun particolare di quelle visite.

Né ti dimenticheremo adesso, professore. Ospite gradito ed immancabile delle nostre pubblicazioni, ho il solo rammarico che la mia recensione al tuo libro “Pensieri Pensati”, una recensione che mi avevi personalmente richiesto, verrà pubblicata postuma sui Quaderni Storici Esini.

Ho tardato appena un po’, rispetto alla tabella di marcia, per una serie di complicazioni personali.

Pensavo di spedirtela a breve, volevo riuscire a precorrere il tempo. Ma lui non si è fatto imbrogliare, è arrivato prima di me e ti ha condotto via.

Per noi, tuoi estimatori, nei nostri cuori, nei nostri pensieri, vivrai per sempre; i tuoi splendidi libri impilati sulla scrivania, un po’ spaginati oramai, un po’ troppo “studiati” forse, resteranno immancabili compagni delle nostre giornate.