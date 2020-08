Mergo, a fuoco 1000 metri quadri di vegetazione vicino la ferrovia | Password Magazine

MERGO – I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 15.55 circa tra i Comuni di Serra San Quirico e Mergo per un incendio di sterpaglie. La squadra di Fabriano e la squadra A.I.B. (Antincendio Boschivo), come da convenzione con la Regione Marche per la lotta contro gli incendi boschivi, sono intervenute con due autobotti e due mezzi 4×4. Al momento stanno bonificando l’area interessata dall’incendio adiacente alla linea ferroviaria. Sono interessati circa 1000 mq di superficie.