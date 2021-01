Mergo, dal Comune mascherine e saturimetri alle famiglie | Password Magazine

MERGO – Dal Comune di Mergo mascherine chirurgiche gratuite e certificate assegnate alle famiglie. Lo annuncia il sindaco Luca Possanzini, nell’ambito delle risorse a disposizione per fronteggiare l’emergenza.

«Troverete una confezione sigillata di dieci mascherine per ciascun componente del vostro nucleo familiare con età maggiore di sei anni – fa sapere -. Ne raccomandiamo l’utilizzo per la vostra sicurezza e salute, unitamente all’adozione di comportamenti quotidiani di prudenza e cautela, al fine di ridurre e contenere il rischio di contagio».

Insieme alle mascherine, ogni famiglia con un componente d’età pari o maggiore di 65 anni ha ricevuto in dono anche un saturimetro, «strumento utile per la prevenzione e il monitoraggio di eventuali patologie, non necessariamente collegate al covid-19».