Mergo, dipendente Elica positivo al Covid-19

MERGO – Positivo al Covid-19 anche un operaio dell’azienda Elica di Mergo.

Si tratta di un uomo proprietario di un’abitazione Rosora che ha iniziato a manifestare i primi sintomi durante questo fine settimana. I due sindaci Luca Possanzini (Mergo) e Fausto Sassi (Rosora) tranquillizzano la popolazione:

«A seguito degli opportuni e dovuti contatti con il servizio sanitario e le autorità competenti, è emersa la certezza di un soggetto positivo al COVID19, lavoratore dipendente della Elica presso lo stabilimento di Mergo. La persona è titolare di una abitazione nel territorio comunale di Rosora, in cui ha ottenuto la residenza, ma è domiciliato in comune diverso da Rosora e da Mergo. Risulta che l’azienda Elica ha provveduto, di concerto con l’Asur competente, ad attivare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza del personale impiegato nello stabilimento. Si ribadisce la scrupolosa osservanza alle direttive contenute nei vigenti decreti nazionali e regional, finalizzati al contenimento del COVID19. Le amministrazioni comunali raccomandano alla popolazione la calma e il rispetto delle ordinanze di legge, unico metodo per contribuire alla sicurezza della cittadinanza. Con fiducia e spirito di collaborazione le amministrazioni comunali sono costantemente a disposizione per gli adempimenti che si rendranno necessari.

Il Sindaco di Mergo Luca Possanzini.

Il Sindaco di Rosora Fausto Sassi».